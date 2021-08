Avis sur Le grand livre de la menuiserie, de Thierry Gallauziaux et David Fedullo

Extrait du livre référence "Le grand livre de la menuiserie", pour tous les artisans qui veulent se lancer dans des travaux de rénovation en menuiserie, voir le site www.ucqpab.com/menuiserie-alu-pvc-perpignan-66-pyrenees-orientales-devis/ pour un devis menuiserie adapté :

La POSE DE LAMBRIS EN BOIS : LES MATERIAUX

LEURS DIMENSIONS : Elles varient suivant les essences



L'épaisseur des lames va de 10 mm. à 12,5 mm.

La longueur va de 0,90 m. à 2m.

On les trouvent en largeur de 7 cm. à 13 cm.



Ils existent des panneaux d'aggloméré recouvert d'une pellicule de plastique résistante et lavable, dont le support peut être hydrofuge (résistant à l'humidité).



LES DIFFERENTES ESSENCES DE BOIS :



LE SAPIN DU NORD: il est présenté en deux essences:

sapin rouge (pin sylvestre), au grain serré, il est très durable.

sapin blanc (épicéa), il accepte bien le vernissage et la teinture.



LE PIN DES LANDES: (pin maritime), est un bois doux, tendre et souple. Il est disponible en couleur claire ou rouge.



LE CEDRE ROUGE: (red cedar), est un bois brun rougeâtre au grain fin et fil étroit. Il est imputrescible et très durable dont certaines variétés dégagent un parfum aromatique.



LE CHÊNE: c'est un bois dense et robuste d'une couleur blonde et chaude, légèrement rosée. Il prend une élégante patine à la lumière.



LE CHÂTAIGNIER: Il est plus tendre que le chêne. C'est un bois dur, totalement immunisé contre les araignées, insectes et champignons.



LE KOTO: (sycomore jaune), Il est crème ou blanc-jaune, au grain grossier, lustré.



L'IROKO:(chêne africain), brun jaune, légèrement huileux et très résistant.



LE SAPELLI:(acajou), au grain irrégulier. Il est très décoratif, mais difficile à travailler.

On trouve aussi des bois peints et vernis.





Tasseaux (minimum 40 x 27 mm. )

Pointes tête homme ou clous et fixettes

Chevilles diam.8 et vis de diam.5, la longueur varie avec l'épaisseur des tasseaux

Le grand livre de la menuiserie, de Thierry Gallauziaux et David Fedullo, Eyrolles éditions, 2018