avis sur le livre : Nature d'intérieur - Peinture déco de Viviane Rousset

Peintures, dérivés - Connaissez-vous les décapants ?

Aujourd'hui le décapage de peinture n'est plus une corvée. Les industriels ont fait de nombreux progrès afin de développer des décapants étudiés pour tous supports.

Dans son livre , Nature d'intérieur - Peinture déco, Viviane Rousset , Peintre d'intérieur à Lodève , nous en parle en détail :

DECAPEX REVISITE SA GAMME



Leader sur son marché (avec plus de 36% de parts de marché en volume en 2006), l’industriel DECAPEX revisite entièrement la gamme de ses produits afin d’offrir les meilleures formules, les meilleures solutions en terme de décapage pour tous les types de supports.

C’est ainsi qu’est née la formule « minute » : vous en rêviez ? Decapex l’a fait ! Décaper en un temps record tous types de matériaux c’est aujourd’hui possible.

Les nouveaux décapants peinture sont rapides, efficaces en profondeur, pratiques, faciles à utiliser, respectueux de la santé et de l’environnement et désormais facilement transportables et stockables pour vos chantiers à l’extérieur.

Decapex a même inventé un nouveau bidon pour toute la gamme, avec une ouverture large, qui permet une utilisation directe sans transvasement.



DECAPANT MINUTE ?



La nouvelle formule est une association unique de matières actives spécifiques :

- Les agents de mouillage légers pénètrent rapidement la 1ère couche de peinture à décaper pour créer un frisage ultra rapide inférieur à 1 min.

- Le frisage permet à son tour aux matières actives d’accéder plus en profondeur dans les différentes couches de peinture à décaper.

- La formule gel auto régule l’évaporation des solvants pour leur laisser le temps d’agir le plus profondément possible.

- Dotée d’une paraffine émulsionnable, la formule gel offre une grande facilité de rinçage et de nettoyage des outils.



RAPIDE EFFICACE PRATIQUE



La formule « minute » détruit immédiatement le film de surface.

Elle permet de décaper jusqu’à 10 couches de peinture.

Sa formule gélifiée permet une utilisation optimale sur tous les supports.

Découvrez la gamme Décapant Minute :

Universel : toutes peintures, lasures, vernis, vitrificateurs mono-composants, crépis, plastiques, colles

Bois : toutes peintures, lasure, vernis, vitrificateurs mono-composants

Métal : toutes peintures, vernis mono-composants, colles

Sols (ciment-bois-carrelage) : toutes peintures, vernis, vitrificateurs mono-composants, restes de colle

Graffiti



CONSEILS D’UTILISATION



La pénétration du produit sera optimale sur support horizontal. Sur les supports en bois, utiliser la spatule à plat dans le sens des fibres du bois. Effectuer un dépolissage grossier à l’aide d’un gros abrasif (grain 60) sur de très anciennes peintures ou sur des peintures épaisses. Procéder par petites surfaces. Egréner et dépoussiérer le support avant l’application d’une nouvelle finition.

Nature d'intérieur - Peinture déco, Viviane Rousset, Editions de Saxe, 2012