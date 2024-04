Chronique du livre : guide secret des Pyrénées de G. Barsac

Ce vendredi 5 avril, PATRIM, le réseau pyrénéen des centres d’interprétation du patrimoine, lance un ouvrage intitulé « Guide secret des Pyrénées »



Celui-ci décrit l’engagement culturel et touristique des 8 acteurs du réseau PATRIM, au service d’une plus grande valorisation des Pyrénées transfrontalières et de leurs sentiers secrets, entre Aragon, Catalogne, Pic du Midi et Midi-Pyrénées. Ce livre a l’ambition de valoriser un territoire méconnu.



«C’est ce que notre livre cherche à illustrer, explique monsieur Barsac , chargée de mission patrimoine à la communauté de communes du canton d’Oust. En effet, il s’agit non seulement de faire revivre les Pyrénées du passé, mais aussi de les faire vivre au présent, en affichant un point fort incontestable : destination reconnue, les Pyrénées constituent aujourd’hui un lieu qui se prête volontiers au tourisme durable»



La parution de cet ouvrage s’inscrit en effet dans un plus large éventail d’actions culturelles proposées par les 8 sites du réseau PATRIM : conférences, visites guidées, animations ludiques.

De part et d’autre des Pyrénées, on reconnaît la même union pour mieux faire connaître ce qu’ils partagent : un massif qui, loin de ne se réduire qu’à l’état de frontière franco-espagnole, est aussi à l’origine d’une culture et d’une histoire commune à l’Aragon, la Catalogne, et la région Midi-Pyrénées.

Le réseau PATRIM cherche à favoriser une coopération étroite entre les différents sites touristiques de la région. «Nous sommes tous de petits centres du patrimoine, avec de petits moyens, tant humains que financiers. Pourtant, nous nous battons pour avoir des contenus de qualité. L’union fait la force, et c’est l’objet du réseau PATRIM» affirme Mme Chabo .



Huit entrées secrètes pour accéder aux vallées pyrénéennes



De l’Aragon et la Catalogne à Midi-Pyrénées, c’est une promenade à travers toute la chaîne pyrénéenne que ce livre dédie à ceux que le hasard a voulu proches de ces montagnes, et à ceux qui ne les connaissent pas encore.

Patrimoine, ressource en eau, pastoralisme, vie transfrontalière, grands humanistes : le réseau PATRIM livre dans cet ouvrage une approche intimiste de la culture des Pyrénées, celle de la «vraie vie» du piémont et de ses particularismes incontournables.



Trois territoires aux liens historiques étroits ponctuent la visite : l’Aragon, flanqué de pics emblématiques, la Catalogne entre Pyrénées et Méditerranée, et la région Midi-Pyrénées dont l'emblématique observatoire du Pic du Midi et ses nombreux artisans.

Au gré de ses déambulations, le promeneur découvre huit sites campés sur les versants montagneux, et, par eux, une «civilisation pyrénéenne» riche de paysages, de ressources et d’hommes.



Un passage par Albelda ou Ayerbe, petites villes aragonaises, l’incite à visiter le centre d’interprétation de l’Eau ou la maison de l’illustre médecin Santiago Ramon y Cajal présentant ses nombreuses découvertes scientifiques.

Caché, demeure aussi l’écomusée des Vallées d’Àneu, au cœur du Pallars, où expositions, animations culturelles et festives, formations, offrent au chaland le loisir d’en apprendre plus sur ce lieu de vie au cœur des Pyrénées.

Au fil des lignes, le lecteur franchit le tunnel de Bielsa pour basculer sur le versant français des Pyrénées, jusqu’à Azet.



La maison pyrénéenne du pastoralisme, véritable centre de ressources pour les éleveurs, y révèle aux curieux, grâce à sa bibliothèque et ses expositions, «que les Pyrénées ne sont pas une vitrine pour paysage sauvegardé, mais bien un lieu de vie et d’activités».

A Mauléon Barousse, la maison des sources ouvre les portes du Comminges, de la Barousse et de la Save, à travers leur enjeu phare -l’eau- au moyen de visites commentées et d’espaces multimédia. L’approche est profondément pédagogique, et s’achève par une visite du château de Seix, dont le centre d’interprétation rappelle aux curieux la cohérence du patrimoine pyrénéen, à travers l’histoire des vallées du Couserans en Ariège.

guide secret des Pyrénées de G. Barsac, EDITIONS OUEST FRANCE, 2018