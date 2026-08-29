Mon avis sur LES CHANTS DE LA TERRE LOINTAINE, d'Arthur C. Clarke

Notre planète n’est plus, anéantie en 3600 dans l’explosion du soleil, devenu nova.

Mais l’Humanité, au cours du dernier millénaire, qui s’est donné la maîtrise de la vitesse de la lumière, a essaimé, pour se perpétuer, à bord de « vaisseaux-semeurs », vers les mondes les plus distants.

Des colonies se sont développées, des cultures créées, où la Terre des origines n’est que souvenir lointain, fable ou légende, voire oubliée.

Et sur l’une d’entre elles, sur Thalassa, planète océanique, fait escale Le Magellan, ultime et dernier parti des navires interstellaires, où sont les ultimes représentants de l’espèce humaine…

Par cette rencontre, plusieurs motifs sont interrogés.



Le Même, et par conséquent l’identité. Le Même présuppose-t-il l’identique ? Une commune humanité permet-elle une identification ?

L’Autre, appréhendé là comme l’autre de l’homme, ici l’Univers, et éventuellement la Technique qui en permet l’exploration. Les problèmes de la colonisation ou de l’exploration qui, comparaison faite avec les premiers navigateurs, Cabot, Vespucci, Cartier, Colomb…, sont transcendés par la stricte observance des principes de la « Métaloi » : la présence d’oxygène sur une planète est la preuve absolue que la vie y existe. Or toute vie peut être éventuellement animale ou, mieux, intelligente. Donc, afin d’éviter toute confrontation potentiellement malheureuse, les planètes porteuses d’oxygène sont interdites. Puis, le Passé, saisi comme autorité qui dessine(rait) les orientations d’une collectivité, son organisation, et favorise(rait) la continuité du lien social ; ou saisi dans son « absence », où l’homme alors, relié à rien, sans appartenances, doit inventer une nouvelle condition, où la liberté, peut-être plus apparente mais stérile, n’aurait d’autre mesure que l’individualisme. Et ensuite, forcément, le Temps, ne serait-ce que comme ressort dramatique, ou comme modalité soit subjective soit objective : selon qu’il est humain et quotidien ou cosmique.



Les chants de la terre lointaine est pure science-fiction où Arthur C. Clarke, auteur entre autres des célèbres et incontestables 2001 : l’odyssée de l’espace et Rendez-vous avec Rama, mêle, comme souvent avec justesse, romanesque, philosophie et éléments scientifiques, lesquels, mystérieux pour qui n’est pas astrophysicien, sont même opérateurs de poésie : les neutrinos, les énergies du vide, l’évaporation par protons, la poussée quantique…