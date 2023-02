Avis sur : Le carrelage de sol et mural , de THIERRY GALLAUZIAUX et DAVID FEDULLO

On le voudrait étanche, agréable aux pieds mais non glissant, facile à entretenir et décoratif, mais rares sont les revêtements de sol qui répondent parfaitement à toutes ces exigences. Reste donc à trouver le bon compromis entre décor et confort. Le livre de Thierry GALLAUZIAUX, artisan carreleur à Perpignan et David FEDULLO, artisan carreleur à Toulouse, nous donne quelques avis éclairés sur al question.exemple , leur chapitre" Bien choisir son sol de salle de bain : carrelages, parquet" :

Ils sont en grès, terre cuite, pierre naturelle, pâte de verre, marbre..., de toutes dimensions et de couleurs très variées. Le choix des carrelages est vaste, du plus classique au plus original, mais il n'est pas seulement affaire de goût, c'est aussi une question pratique. Certains carreaux existent aussi en pierres reconstituées. Aussi résistantes que la pierre naturelle, elles sont accessibles à un prix deux fois moindre. Elles forment un dallage d’aspect très rustique, grâce à une palette de coloris variés, du blanc gris au rouge foncé. Plus de choix !

Il existe aujourd’hui des carrelages en métal, sous forme de carreaux, de mosaïque ou de listels. En acier, en cuivre, en laiton, ils se patinent et changent de couleur avec le temps.

Les carreaux de ciment aussi constituent une alternative de qualité, remise au goût du jour. Les duos assortis : Galets et grès, bois et carrelage, ciment et sol souple, les revêtements gagnent à s'associer pour révéler leurs avantages propres et donner aux salles de bains un caractère hors du commun. Les revêtements souples : Faciles à poser, simples à changer, ils ouvrent la porte à toutes les libertés, du très classique au plus bohème. Le bois : Sa chaleur au contact et sa couleur naturelle sont inégalables. Mais seuls certains bois s'accommodent de l'eau et l'étanchéité du parquet exige une mise en œuvre appropriée. Les ciments colorés : En couche d'épaisseur variable, le ciment recouvre les sols d'une surface décorative continue qui semble ouvrir l'espace. En carreaux, ses tons et motifs sont délicats et inventifs.