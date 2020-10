livre d'occasion : Transculturalismes Essais, récits et entretiens

Dans la lignée d’un postmodernisme allègrement utilisé pour qualifier une indéfinissable vision artistique, le transculturalisme perce depuis une dizaine d’années dans les milieux universitaires et nous est proposé ici en livre d'occasion philosophie . Et à l’image du postmodernisme, le flou - artistique - règne. Dans son essai, principalement constitué de témoignages, d’expériences transculturelles possibles, Claude Grunitzky offre de prolonger la réflexion engagée par son histoire personnelle et son travail de journaliste, notamment de fondateur du magazine et de la chaîne Trace. Et c’est là que réside finalement l’intérêt de ce recueil. Il ne théorise pas, il constate, à force de rencontres plus ou moins éloquentes, de récits édifiants et de photographies probantes (voire un peu faciles).

Cette série de ‘Transculturalismes’ tient plus de l’ouverture, de la pierre à l’édifice que de la démonstration. La notion à une forme, ou plutôt une non-forme. Reste à la définir. Et là, le problème se corse sérieusement.

Grunitzky affirme que "le transculturalisme (...) permet à certains êtres humains de transcender leur identité originelle en exploitant les identités des autres, sans pour autant perdre les spécificités ou les richesses de leur culture natale." Si l’on veut bien croire que la notion d’identité doit être transcendée pour s’adapter aux mutations sociales, on peine à imaginer que cela puisse se faire sans porter atteinte aux cultures originelles. Aujourd’hui, le village culturel global relève moins de l’utopie que d’une inclination sérieuse. Reste que les frontières du racisme, des communautarismes religieux, du nationalisme barrent l’accès à ce territoire transitif, fluctuant, qui se dessine.

Et le passage du multiculturalisme, notion déjà très occidentale, au transculturalisme relève encore de l’exception. Ce livre ouvre un débat passionnant. Aux philosophes, maintenant, de savoir penser ces flux, cette déstructuration des fondamentaux identitaires.