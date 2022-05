Livre pratique : La salle de bains, de Marie-Pierre Dubois Petroff

La salle de bain est une pièce complexe qui doit assurer la sécurité de ses utilisateurs et leur bien-être. Elle nécessite de fortes compétences techniques

Dans son livre - La salle de bains - Marie-Pierre Dubois Petroff nous explique que la salle de bain est une pièce dont les mots d'ordre sont sans conteste confort, sécurité et plaisir. Confort car potentiellement, vous vous retrouverez à plusieurs dans cette même pièce, à une heure où vous ne serez pas forcément de bonne humeur, et sûrement pressés. L'espace doit donc être le plus fonctionnel possible - pourquoi ne pas attribuer une étagère à chacun par exemple ? - pour assurer les allers et venues de toute la famille, sans heurts. Pensez d'ores et déjà à prévoir plusieurs vasques, voire. plusieurs salles de bain !

L'électricité et l'eau s'y côtoient

Sécurité également, car l'eau et l'électricité s'y côtoient. Il faut donc se montrer des plus vigilants, surtout si des enfants utilisent la salle de bain. Pensez aussi à l'avenir ! Si aujourd'hui votre forme physique vous permet de franchir sans les voir tous les obstacles de la salle de bain, demain vous pourriez connaître de grandes difficultés pour entrer et sortir de la baignoire.

N'hésitez pas à collecter le maximum de conseils sur la consommation d'énergie d'une salle de bains. La salle de bain est à la fois un espace de bien-être et un lieu technique qu'une mauvaise conception peut transformer en source de problèmes à répétition. Rendez-vous dans les salons et autres événements pour préparer votre futur aménagement.

Enfin, troisième mot d'ordre : le plaisir, car la salle de bain reste une pièce où l'on prend soin de soi, où l'on se détend et dans laquelle, on peut parfois rester un long moment. Une décoration simple et épurée, agrémentée de quelques plantes, créera une ambiance paisible, propice au délassement !

Douceur, confort, espace, comment créer une ambiance sereine

Des accessoires en bois (bambou, pin.) donneront un petit air nature à la pièce. Rangez tous les produits et ustensiles de soin et beauté dans des boîtes à disposer sur la paillasse. Vous éviterez ainsi de surcharger visuellement l'espace, tout en gardant la possibilité d'accéder directement à vos affaires.

Devant la baignoire ou la douche à l'Italienne confortable, placez des caillebotis qui protégeront du carrelage froid les pieds sensibles.Pensez également au porte-serviettes, indispensable, que vous pourrez choisir chauffant.

Enfin, choisissez plutôt des miroirs larges : plus ils seront grands, plus ils donneront une impression d'espace.