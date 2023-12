3 livres sur les chambres d'Hôtes

Chambres d'hôtes et petits hôtels insolites

Voici des adresses décalées pour ceux qui ont envie de s'évader un peu pendant les vacances de Pâques. Pas de panique, il y en a pour tous les budgets et tous les goûts, que l'on soit en famille, en couple, en tribu ou même, en solo !







Devenir le capitaine Némo ou vivre comme un hamster ?

Les séjours insolites ont chaque année de nouveaux adeptes. Conséquence : l’offre se diversifie en permanence. Bien sûr, les cabanes dans les arbres, les roulottes et les péniches ont toujours leur petit succès, mais aujourd’hui, on peut aussi vivre comme le capitaine Némo, retomber en enfance chez les VoyaJoueurs et même se prendre pour un… hamster le temps d’un week-end !

« Chambres d’hôtes et petits hôtels insolites » est un guide précieux et agréable à feuilleter dans lequel on retrouve les adresses les plus inattendues de Marie-Dominique Perrin. Haut en couleurs, il est entièrement réactualisé avec plus de 30 nouvelles adresses dans toute la France classées par thèmes.



Parmi les nouveautés 2023 : un lodge flambant neuf monté sur pilotis. On aime l’esprit décalé de ce lodge dans une vraie ferme… française installée au milieu des fleurs, des champs et des herbes folles. Le plus : y aller avec les enfants et s’immerger dans « la vie à la ferme » avec ses animaux, apprendre les secrets des plantes et des fleurs, et (re)découvrir le cycle magique des saisons,

Le lodge de Graine et ficelle (Alpes Maritimes).150 euros la nuit/ 2 pers.



Pour une ambiance « loin du monde », avec un panorama à 360° sur les Alpes, « Là Haut, vous accueille avec ses lits superposés habillés de plaids framboise, sa construction d'extension de maison comme dans les Pyrénées Orientales, ses meubles métalliques et ses tapis méchés qui déclinent toutes les variations du rouge. Ici, les matériaux côtoient les bois bruts, et la salle de bain a des allures de sauna norvégien… Cerise sur le gâteau : les duvets pour dormir à la belle étoile !

Là-haut (Haute-Savoie). 80 euros la nuit/pers.

Livre : Chambres d’hôtes et petits hôtels insolites

De Marie-Dominique Perrin

Editions Hachette

16 €

Evasion : Maisons de vacances







Source d'inspiration pour tous les amateurs de décoration intérieure et extérieure, ce livre présente une sélection de maisons de vacances.

40 magnifiques maisons de vacances aux "4 coins" du monde : de la Provence à l'Afrique du Sud, chaque maison raconte une histoire et révèle l'extraordinaire variété des styles à travers le monde entier.



Petit plus : ce beau livre est également un guide pratique puisqu'on y trouve un véritable carnet d'adresses pour louer ces villas de rêves ou acheter .

Karen Howes est une spécialiste de l'immobilier et de la décoration intérieure.

Maisons de vacances

Auteur: Karen Howes

Les éditions du Toucan

210 Pages. 39 €







Livre Evasion : Chambres d'hôtes secrètes déco-design

Ce qu'il faut savoir :

Marie-Dominique Perrin parcourt le monde depuis plus de 20 ans.

Elle a déniché les plus jolies maisons d’hôtes et les petits hôtels de charme est sa véritable passion. Elle anime d’ailleurs la chronique « Partir » de Télématin sur France 2 (voir par exemple son article sur les 10 propriétés les plus populaires de airbnb ).

Chaque adresse soigneusement sélectionnée est le fruit d’un travail de terrain minutieux.



On a aimé

Marie-Dominique Perrin dévoile tous ses coups de cœur dans chaque catégorie : la meilleure table d’hôtes, le meilleur petit déjeuner, la déco, le design, l’ambiance cocooning, le cadre nature, l’audace architecturale, le style baroque, romantique, inattendu…

Chambres d’hôtes secrètes déco-design

Marie-Dominique Perrin

Hachette

320 pages. 20€